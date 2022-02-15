Канцлер ФРГ предлагает Украине присвоить статус «не-члена НАТО»

Канцлер Германии Олаф Шольц после совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Москве на отдельном брифинге заявил журналистам, что ищет варианты формализации статуса Украины как не-члена НАТО во избежание новой европейской войны, – сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на публикацию в твиттере главы московского бюро The New York Times Антона Трояновского.

Следует отметить, что канцлер ФРГ еще раз повторил, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

«Дело в том, что все причастные знают, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Здесь каждый должен немного отступить и осознать, что у нас просто не может быть возможного военного конфликта из-за вопроса, который не стоит на повестке дня. Таким образом, это вопрос лидерских способностей всех участников – в России, Украине, НАТО – сделать так, чтобы у нас не возникла абсурдная ситуация, которая была бы связана с чем-то подобным», – цитирует Шольца на своей странице в твиттере Трояновский.

Москва, Иван Бабурин

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