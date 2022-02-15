Президент США обратился к россиянам

Президент США Джо Байден в своем видеообращении по поводу ситуации вокруг Украины во вторник, 15 февраля, «напрямую» обратился к россиянам и заверил в отсутствии враждебных чувств к ним, – сообщает РИА Новости.

«Граждане России, вы нам не враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден в видеообращении, которое транслируют местные телеканалы в прямом эфире.

Кроме того, американский лидер заверил, что США и НАТО не представляют угрозу России, что у них нет ракет на Украине, и они не планируют их там размещать.

Джо Байден заявил: «Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать».

При этом американский лидер сказал, что Соединенные Штаты считают, что возможность «атаки» России на Украину остается.

«Мы готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину. Это до сих пор остается очень вероятным», – сказал Байден. При этом он подчеркнул, что согласен с предложением России идти путем дипломатии, что для нее достаточно места, что США остаются привержены дипломатическому решению ситуации.

«Президент Путин и я согласились, что наши представители должны наряду с европейскими партнерами и союзниками работать над этим (дипломатическим урегулированием ситуации). Вчера российское правительство публично предложило продолжать дипломатию, я согласен, мы должны использовать любую дипломатическую возможность», – заявил Байден.

Однако, следует отметить, что в тот же день сенаторы-республиканцы внесли проект санкций против РФ по Украине, которые предполагают немедленное прекращение «Северного потока- 2».

Вашингтон, Иван Бабурин

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