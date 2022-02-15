Кремль посоветовал всем, кто ждет «вторжения» на Украину завести будильник, что б не проспать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя сообщения ряда западных СМИ о российском «вторжении» на Украину, предложил завести для этого будильник, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, стоит ли украинцам переживать или они могут сегодня спать спокойно, Песков сказал: «Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться».

Напомним, что накануне британские таблоиды назначили время «вторжения на Украину» – якобы это произойдет в три часа ночи среды по местному времени. В частности, Mirror написала об этом со ссылкой на источники в американских разведслужбах. Ссылаясь на разведку США, Sun также назвало три часа ночи как «наиболее вероятное время».

Москва, Иван Бабурин

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