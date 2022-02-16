Британию призвали извиниться за слова о вторжении и доказать об отсутствии подобных планов в отношении России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 16 февраля, призвала министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс извиниться за распространение лжи, – сообщают СМИ.

На брифинге в Москве Захарова заявила: «Глава британского МИДа обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, перед народом Украины и народом Британии».

Представитель российского МИДа также считает, что г-жа Трасс должна извиниться «перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что ее заявления правда».

Кроме призыва к извинениям за ложь в адрес Москвы, Мария Захарова обратилась к Лондону с требованием доказать, что у Великобритания нет планов по нападению на Россию.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что «пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать».

«Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды. Это было в июне 2021 года, но у нас сейчас появилось стойкое ощущение. Возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция», – заявила на брифинге Захарова и добавила: «Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс».

Москва, Иван Бабурин

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