США готовит санкции против окружения Путина из-за Навального

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 16 февраля, заявила на брифинге, что США рассматривают целый ряд санкций против близкого окружения президента России Владимира Путина.

Отвечая на вопрос, могут ли Соединенные Штаты ввести санкции против окружения президента России ради поддержки оппозиционного деятеля Алексея Навального, Пскаи сказала: «Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга».

Отметим, что накануне в Москве начался новый процесс над Навальным, в котором его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»