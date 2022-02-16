США не видят геноцида в Донбассе

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс не согласился с заявлением президента России Владимира Путина о геноциде в Донбассе. Прайс заявил, что «не видит оснований» для этого, – сообщает РИА Новости.

В ходе регулярного брифинга Прайс заявил: «Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о геноциде в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований».

«Мы видели, как российские чиновники распространяли в прессе истории, которые могли бы послужить предлогом для вторжения на Украину» – добавил представитель американского госдепа.

Следует отметить, что официальный представитель Белого дома Джен Псаки также в среду, 16 февраля,в ходе регулярного брифинга заявила журналистам, что информацию об обнаружении в Донбассе массовых захоронений Россия может использовать в качестве предлога для эскалации ситуации вокруг Украины.

«Мы находимся в таком временном промежутке когда атака может начаться в любое время, ей будет предшествовать сфабрикованный предлог, который русские используют для вторжения», – сказала Псаки.

Она отметила, что возбуждение уголовного дела может стать «одним из таких предлогов». И добавила, что заявления России об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в Донбассе могут быть дезинформацией.

Следует отметить, что ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об обнаружении массовых захоронений погибших при обстрелах мирных жителей Донбасса.

Вашингтон, Иван Бабурин

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