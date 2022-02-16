Финляндия привела армию в повышенную боеготовность

Председатель комитета по обороне парламента Финляндии Илкка Канерва заявил о повышение уровня готовности сил обороны страны в связи с ситуацией вокруг Украины, – сообщает РИА Новости со ссылкой на финских военных.

По словам Канерва, повышение уровня готовности финской армии обусловлено необходимостью быть готовыми к напряженной ситуации вокруг Украины. Со своей стороны, министр обороны Финляндии Антти Кайкконена подчеркнула, что эскалация ситуации может повлиять на Балтийское море и Финляндию.

Финские военные уточнили, что цель повышения готовности заключается в обеспечении способности Сил обороны выполнять свою миссию при любых обстоятельствах.

Сообщается, что шкала уровней готовности состоит из четырех пунктов от A до D, где А является наименьшим, а D наибольшим. Сейчас степень готовности Сил обороны Финляндии повышена до уровня B.

Хельсинки, Иван Бабурин

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