Великобритания снова обвинила Россию в эскалации вокруг Украины

Глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл, не приведя никаких доказательств обвинил Россию в том, что она вопреки заявлениям, продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной, – сообщает РИА Новости.

В заявлении главного британского разведчика, распространенном в СМИ, говорится: «Мы не видим свидетельств того, что Россия отводит войска от границы Украины. Вопреки своим утверждениям Россия продолжает наращивать свои военные возможности вблизи границы Украины. В это входит подготовка позиций для дополнительных бронемашин, а также вертолеты и полевые госпитали, направляющиеся в сторону украинской границы».

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора в среду, 16 февраля, также отметили, что ситуация вокруг Украины, что существенного отвода войск России от украинских границ не наблюдается.

Представитель кабинета министров ФРГ, в частности, заявил: «Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня вечером в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обменялись мнениями о ситуации на и вокруг Украины. Оба были едины в том, что ситуацию в регионе ввиду масштабного скопления российских войск в пограничных с Украиной районах нужно оценивать как чрезвычайно серьезную. Риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется, необходима крайняя бдительность, существенного отвода российских войск пока не наблюдается».

Лондон, Иван Бабурин

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