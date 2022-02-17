Великобритания собирается отменить режим «золотых виз»

Власти Великобритании хотят отменить программу по выдаче так называемых «золотых виз». Возможности проживания в королевстве могут лишиться сотни богатых россиян. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, близких к министру внутренних дел Великобритании Прити Патель, британское правительство в течение нескольких недель разрабатывает планы по отмене «инвесторской визы» первого уровня. Именно этот вид визы был популярен среди богатых россиян, которые в результате и переселились в Великобританию по этой схеме.

Решение отказаться от всего режима «золотых виз» было принято из-за опасений, что система может быть использована теми, кто отмывает незаконные средства. При этом пересмотр уже выданных виз осуществляется с 2018 года, когда отношения Лондона и Москвы ухудшились после инцидента в Солсбери.

Тем временем, британское министерство внутренних дел заявило, что реформа визового режима проводилась в 2015 и 2019 годах и в дальнейшем также возможны изменения. «В рамках нашей работы по предотвращению коррупции мы пересматриваем все визы инвесторов 1-го уровня, выданные до проведения этих реформ, и сообщим о наших выводах в надлежащее время», – добавили в ведомстве.

Лондон, Зоя Осколкова

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