Обнародован текст реакции России на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности

На сайте МИД России в четверг, 17 февраля, опубликован 11-страничный документ с текстом письменной реакции Москвы на ответ США по теме гарантий безопасности. Посол США в РФ Джон Салливан получил соответствующий документ, – сообщает министерство иностранных дел РФ.

Следует отметить, что сайт МИД РФ недоступен в течении последнего часа.

Как сообщает ТАСС, в документе говорится: «17 февраля с. г. приглашенному в МИД России послу США Дж. Салливану была передана следующая реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности».

Следует отметить, что в документе отдельно упоминаются заявления Запада в контексте кризиса у границ Украины: «Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей».

В документе, опубликованном на сайте МИД России, содержатся следующие ключевые тезисы:



Американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Россией проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет, в частности, об отказе от вступления Украины и Грузии в НАТО и отказе от создания военных баз на постсоветском пространстве.



«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».



Сообщения о «российском вторжении» на Украину – «попытки оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности».



Утрата украинским государством территориальной целостности – результат произошедших внутри него процессов. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт.



Если Украина вступит в НАТО, это создаст риск реального военного конфликта между Россией и альянсом в случае попытки Киева силой вернуть потерянные территории.



Политика «открытых дверей НАТО» противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ.



Россия отмечает готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. Но российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих.



Россия готова заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности». Основные компоненты – работа по ДСНВ и РСМД, неразвертыванию ядерного оружия вне национальных территорий.

Москва, Иван Бабурин

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