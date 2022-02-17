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Четверг, 17 февраля 2022, 19:44 мск

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ООН: на Украине наблюдается максимальный уровень напряженности с 2014 года

Фото: un.org

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности организации заявила, что кризис на Украине достиг максимальный значений с 2014 года, – сообщается на сайте РБК.

Замгенсека ООН заявила следующее: «Напряженность вокруг Украины сейчас выше, чем в любой другой момент с 2014 года. Призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и избежать каких-либо односторонних действий».
Также Розмари Дикарло заявила, что ООН с обеспокоенностью отмечает сообщения о нарушении режима прекращения огня на востоке Украины.

«Мы с обеспокоенностью приняли к сведению сообщения о недавних нарушениях режима прекращения огня на контактной линии в течение последних нескольких часов. Если они подтвердятся, нельзя допустить, чтобы эти нарушения привели к дальнейшей эскалации. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность», – сказала Заместитель генерального секретаря ООН.

По мнению Дикарло, нынешние проблемы могут и должны регулироваться средствами дипломатии, а в ООН будут продолжать поддерживать любые такие усилия.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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