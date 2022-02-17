Запад продолжает обвинять Россию в эскалации вокруг Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг, 17 февраля, заявила, что Москва сфабриковала сведения о ненормальной военной активности украинских вооруженных сил в Донбассе, чтобы обосновать свое возможное вторжение, – сообщают СМИ

На своей странице в Twitter г-жа Трасс написала: «Подобные заявления – вопиющие попытки российских властей сфабриковать повод для вторжения. Всё по старой схеме Кремля».

Со своей стороны, как сообщило в четверг агентство Bloomberg, президент США Байден назвал «очень высокой» вероятность вторжения России на Украину. При этом он отметил, что есть вероятность того, что Россия будет вовлечена в акции «провокационного характера».

Также сообщается, что президент США заявил, что у него нет в планах проводить телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Следует отметить, что в четверг, 17 февраля, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил о массированном огне со стороны украинских военных по мирным жителям республики.

Агентство Луганскинформцентр приводит слова главы ЛНР: «Варварски и цинично ВСУ (Вооруженные силы Украины) ранним утром начали наносить массированные удары по мирным жителям ЛНР. Враг не поскупился вести огонь из 120-мм минометов и артиллерии. Пока Запад обеспокоен так называемым «вторжением России на Украину», армия Зеленского обстреливает Донбасс».

Лондон, Иван Бабурин

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