Боррель обвинил российские СМИ в дезинформации

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российские СМИ занимаются дезинформацией, рассказывая о предположительном наступлении Украины на Донбасс, – сообщает Европейская служба внешних связей.

Жозеп Боррель, в частности, заявил: «Я только что вернулся с министерской встречи НАТО, где обсуждалась координация альянса с Евросоюзом. Ни у кого из присутствовавших нет доказательства отвода российских войск от границ с Украиной.

Кроме того, глава евродипломатии обвинил Россию в намеренной лжи о том, что Украина нападает на русских людей в Донбассе и добавил, что «еще месяц назад никаких боев не было».

Как сообщалось ранее, в четверг, 17 февраля, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил о массированном огне со стороны украинских военных по мирным жителям республики.

Брюссель, Иван Бабурин

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