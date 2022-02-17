Американское посольство в Киеве обвинило Россию в обстрелах в Донбассе

Посольство США в Украине назвало Россию агрессором после обстрела Станицы Луганской. Причем сам обстрел назвало «российским», – сообщает украинское издание Страна. ua.

В твиттере посольства США в Киеве появилась запись следующего содержания: «Российский обстрел Станицы Луганской, на контролируемой украинским правительством территории Донбасса, ударил по детскому саду, ранены двое учителей и отключил электричество в поселке. Агрессор на Донбассе понятен – Россия. Эта атака, как и многие другие, чудовищное нарушение Минских соглашений и снова показывает, как Россия пренебрегает жизнями гражданских по обе стороны линии разграничения».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 февраля, в интервью РБК Украина обвинил ЛДНР в обстрелах территорию, подконтрольную Украине и заявил, что не собирается идти на прямые переговоры с республиками.

Отвечая на соответствующий вопрос, Зеленский сказал: «Нет, не пойдем (на прямые переговоры с Донецком и Луганском – ред.). Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу. Вот это они решают».

При этом глава Украины заявил о готовности к переговорам для обмена заложниками.

«Это я понимаю и принимаю. Надо забрать людей – нет вопросов. Я понимаю, где эти люди находятся, кто их охраняет и у кого их нужно забрать. Тут нет предубеждений. Но политические вопросы ...», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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