Госсекретарь США огласил план «неминуемого» нападения России на Украину

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в четверг, 17 февраля, на заседании ООН по Украине заявил, что вторжение России в Украину начнется в ближайшие дни и что в число целей для захвата входит Киев, – сообщают СМИ.

Энтони Блинкен на заседании ООН описал следующий сценарий нападения России на Украину:

«Россия планирует создать предлог для нападения. Это может быть насильственное событие или вопиющее обвинение против украинского правительства. Сфабрикованный теракт в России, обнаруженные массовые захоронения, инсценированный удар беспилотника или атака химоружия.

Российские СМИ уже начали распространять тревожные лживые обвинения, чтобы заложить основы для оправдания начала войны. В ответ на эту провокацию правительство России может заявить, что должны защищать русских на Украине. Далее начнется нападение.

Российские бомбы и ракеты полетят против Украины, связь будет нарушена, ключевые учреждения – заблокированы. Российские танки и солдаты пойдут к ключевым объектам, уже нанесенным на карту, в том числе на Киев

Мы предупреждаем украинское правительство, что это неминуемо!

Некоторые напоминают о случаях, когда разведданные не подтвердились. Но мы вздохнем с облегчением, если Россия докажет, что наши предсказания неверны».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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