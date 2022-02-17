Лондон опубликовал карту-схему нападения России на Украину

Министерство обороны Великобритании в четверг, 17 февраля, опубликовало «карту» направлений вторжения России на Украину, – сообщает РИА Новости.

Британское минобороны заявляет, что «Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения».

В официальном аккаунте Twitter британского военного ведомства размещено сообщение со схемой под названием «Возможная ось вторжения президента Путина». На представленной схеме стрелками изображены две фазы наземного наступления.

«Первая фаза нападения» включает направления с западных регионов России на Киев и Днепр, с Крыма – вдоль Азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев.

Вторая фраза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. При этом минобороны Британии пишет, что схемы «приведены исключительно в иллюстративных целях.

Лондон, Иван Бабурин

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