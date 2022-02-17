Франция с союзниками выводят свои войска из Мали

Франция, ее европейские союзники, а также Канада в четверг, 17 февраля, приняли совместное заявление, в котором говорится, что прекращают свои антитеррористические операции в Мали и выводят войска из этой страны, – сообщает канцелярия президента Франции.

В принятом совместном заявлении стран говорится: «В связи с многочисленными препятствиями, создаваемыми переходным правительством Мали, Канада и страны Европы, действующие в рамках операции «Бархан» и в составе оперативных сил «Такуба», сочли, что больше не существует политических, оперативных и юридических условий для эффективного продолжения военного участия в борьбе с терроризмом в Мали. В связи с вышесказанным страны приняли решение начать скоординированный вывод своих вооруженных сил»

В заявлении также отмечается, что по просьбе своих африканских партнеров страны договорились «продолжить совместные действия по борьбе с терроризмом в регионе Сахель, в том числе в Нигере и в Гвинейском заливе», в связи с чем начаты политические и военные консультации с африканскими партнерами с тем, чтобы определить условия проведения совместных действий к июню 2022 года».

Напомним, что военное присутствие Франции, Канады и других европейских стран в Мали началось в 2013 году. В 2014 году Франция развернула операцию «Бархан» в регионе Сахель, а затем операцию коллективных сил – «Такуба».

Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, вывод французских войск займет от четырех до шести месяцев. В настоящее время на территории Мали находятся от 2500 до 3000 французских военнослужащих.

Париж, Иван Бабурин

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