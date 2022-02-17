В ООН напомнили о суверенном праве России на безопасность

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин напомнил журналистам в ООН о суверенном праве РФ думать о своей безопасности и держать свои войска там, где они нужны для обороны России.

«Что касается российских военных – это наше суверенное право думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны РФ», – прокомментировал Вершинин в Совбезе ООН в очередной раз прозвучавшие обвинения в повышенном военном присутствии России.

Между тем, в министерстве обороны Великобритании в четверг, 17 февраля заявили о начале переброски своих войск и военной техники в Эстонию, – сообщает РИА Новости.

В сообщении британского военного ведомства говорится: «Великобритания удваивает численность личного состава в Эстонии и направляет дополнительное оборудование, включая танки и боевые бронированные машины. Войска и техника начнут переброску в Эстонию сегодня».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»