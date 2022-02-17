Входящие в Совбез ООН страны Евросоюза выступили за полное исполнение Минских соглашений

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер зачитал заявление входящих в Совбез ООН Франции, Ирландии, Албании, Норвегии, примкнувших к ним представителей ЕС при ООН, а также ФРГ и Эстонии. В заявлении содержится призыв к полному исполнению минских договоренностей – сообщает РИА Новости.

Заявление было сделано после заседания СБ ООН, посвященного выполнению минских договоренностей.

Оглашая текст принятого заявления, Де Ривьер сообщил: «Мы призываем к полному исполнению минских соглашений, начиная с соблюдения режима прекращения огня».

Также постпред Франции при ООН подчеркнул, что авторы заявления вновь выступают за «полную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее границ признанных международным сообществом».

Следует отметить, Россия на заседании Совбеза указала на то, что за семь лет Украина не выполнила ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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