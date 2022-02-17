Цены на авиабилеты из Киева в Лондон взлетели на 700 процентов

Пользуясь паническими настроениями граждан Великобритании из-за возможного вторжения России на Украину, авиакомпании подняли цены на авиабилеты из Киева в Лондон на 700 процентов, – сообщает британское издание Express.

По данным издания, такой взлет цен на авиабилеты произошел после призывов МИД Великобритании к гражданам покинуть потенциальную зону опасности из-за вероятного нападения России на Украину.

В свою очередь, издание Politico, сообщает, что Великобритания упростила визовый режим для ближайших родственников британцев, бегущих с Украины, что было официально подтверждено министром внутренних дел страны Прити Патель.

Сообщается также, что партнеры и дети граждан Великобритании на Украине освобождены от британских визовых сборов и других требований.

«Ближайшие родственники британских граждан, обращающихся за визой через семейный миграционный маршрут Великобритании, освобождаются от сборов за подачу заявления, и им не нужно будет соответствовать требованиям схемы в отношении минимального дохода и владения английским языком. Исключение распространяется на супругов, гражданских или не состоящих в браке партнеров и детей в возрасте до 18 лет, чьи родители не являются британцами», – пишет Politico.

Лондон, Иван Бабурин

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