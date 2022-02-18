Президент Франции выразил озабоченность из-за ситуации в Донбассе

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что ситуация в Донбассе вызывает большую озабоченность, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления, транслирующегося в Twitter Елисейского дворца, президент Франции заявил: «Текущая ситуация в Донбассе вызывает большую озабоченность у Парижа. Зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. Эти нарушения нужно прекратить».

Макрон отметил, что необходимо работать с настойчивостью и точностью, чтобы добиться стабилизации и деэскалации в контакте с Россией.

«Со своей стороны я считаю, что необходимо сохранять спокойствие, оставаться едиными. Это то, чего мы хотим», – заявил Макрон.

Как сообщалось ранее, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал руководствоваться фактами и не реагировать на изменчивые сообщения о вторжении России на Украину.

Париж, Иван Бабурин

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