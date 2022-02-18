В США считают эвакуацию в Донбассе предлогом для российской агрессии

Госдеп США в пятницу, 18 февраля, заявил, что рассматривает эвакуацию в Донбассе как предлог для операции против Украины, – сообщает РИА Новости.

Официальный представитель госдепартамента США заявил, что они рассматривают сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции «под чужим флагом» против Украины.

Отвечая на просьбу прокомментировать эвакуацию жителей Донбасса, а также сообщения о взрывах на территории ДНР представитель госдепа США высокого ранга сказал следующее: «Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте. Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН».

Между тем, спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине назвал ситуацию в Донбассе «очень тревожной». Также появились сообщения от представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) о том, что районы населенных пунктов на севере и юге Донецкой Народной Республики подверглись массированным ударам со стороны украинских войск.

Менее чем за полчаса по направлениям сел и поселков Стыла, Белая Каменка, Григоровка, а также Зайцево (южное) выпущено 63 боеприпаса.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»