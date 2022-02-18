Пресс-служба консульского отдела посольства Киргизии в РФ в пятницу, 18 февраля, сообщила, что Киргизия направила ноту России из-за введения новых правил для мигрантов, в которых говорится о введении для государств-членов ЕАЭС отдельного коридора для прохождения медицинского освидетельствования и дактилоскопии.

«17 февраля 2022 года в МИД РФ направлена Нота посольства КР в РФ с просьбой оказать содействие в открытии отдельного коридора для граждан государств-членов ЕАЭС в уполномоченных учреждениях РФ по проведению медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования, в том числе в миграционном центре «Сахарово»», – сообщает пресс-служба киргизского посольства.

Сообщается, что посольство Киргизии надеется, что российская сторона совместно с киргизской примут необходимые меры для улучшения прохождения процедур в миграционных центрах и создания благоприятных условий для пребывания граждан Киргизии в России.

Бишкек, Иван Бабурин

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