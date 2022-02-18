На Украине заявили, что приказа о силовой операции в Донбассе не существует

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 18 февраля, заявил, что на Украине невозможно издание приказа о силовом «освобождении» неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, что таких приказов сейчас не существует, – сообщает Интерфакс.

Данилов, в частности, заявил: «Сегодня два человека заявили относительно эвакуации граждан с территории Донецкой и Луганской областей – будто бы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск для якобы освобождения территорий. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не соответствует действительности».

По словам секретаря СНБО, подобные силовые операции привели бы к массовым жертвам среди мирного населения, поэтому подобные приказы невозможны. Также Данилов сказал, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России на Украину.

Следует отметить, что телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом обеспокоен планами Зеленского уехать на выходные с Украины для участия в Мюнхенской конференции.

Как сообщалось ранее, об эвакуации населения в Россию объявили лидеры народных республик Донбасса.

Киев, Иван Бабурин

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