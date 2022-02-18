Обнаружен документ с гарантиями нерасширения НАТО на Восток

Документ 1991 года, ранее находящийся под грифом «секретно», в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток обнаружен в Национальном архиве Великобритании, – сообщает издание Der Spiegel .

Сообщается, что обнаружил документ профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо».

Немецкое издание Der Spiegel пишет, что обнаруженный документ подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано: НАТО не будет расширяться на восток. Отмечается, что из документа четко следует, что британцы, американцы, немцы и французы согласились с тем, что членство в НАТО стран Восточной Европы было «неприемлемым».

В обнаруженном в Национальном архиве Великобритании документе зафиксированы слова политдиректора МИД ФРГ Юргена Хробога: «Мы ясно дали понять на переговорах 2 плюс 4 (об объединении Германии, с участием ФРГ и ГДР, а также США, СССР, Великобритании и Франции – прим. изд. Взгляд), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы (в тексте далее уточняется, что речь идет не об Эльбе, а о реке Одер – прим. изд. Взгляд). Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО».

По словам Хробога, эта позиция была согласована с федеральным канцлером Гельмутом Колем и министром иностранных дел Хансом-Дитрихом Геншером.

Со своей стороны, представитель США Раймонд Зайц тоже согласился с озвученной ФРГ позицией.

«Мы дали понять Советскому Союзу – на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах,– что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально», – зафиксировано в документе заявление представителя Соединенных Штатов.

Следует напомнить, что госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что Запад якобы не гарантировал Москве нерасшерения НАТО на восток.

Берлин, Иван Бабурин

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