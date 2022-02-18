США пригрозили сделать Россию «отверженной»

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в пятницу, 18 февраля, заявил, что Россия станет парией* в международном сообществе, лишится доступа к глобальным финансовым рынкам и возможности закупать критические технологии, если решится на эскалацию ситуации на Украине, – сообщает РИА Новости.

«Если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества. Она будет изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям. Россия столкнется с оттоком капитала, растущим давлением на ее валюту, всплеском инфляции, более высокой стоимостью заимствований, экономическим сжатием и эрозией производительного потенциала», – сказал замсоветника президента США

Вместе с тем Далип Сингх заявил, что санкции, не затронут возможностей России поставлять энергоносители на мировой рынок.

«Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру», – заявил Сингх на брифинге в Белом доме.

*Пария – одна из неприкасаемых каст в Тамилнаде на юге Индии. В европейских языках слово «пария» приобрело значение «отверженный», «бесправный».

Вашингтон, Иван Бабурин

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