Псаки назвала эвакуацию населения из Донбасса дезинформацией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу, 18 февраля, сказала, что сообщения об эвакуации жителей Донбасса являются хорошим примером того, как Россия использует дезинформацию в качестве предлога для войны, – сообщают СМИ.

Также пресс-пул Белого дома сообщил, что Джо Байден в настоящее время проводит телефонный разговор с лидерами стран-членов НАТО.

Как говорится в сообщении, разговор начался в 22:45 мск. Ранее стало известно, что в разговоре примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского союза и НАТО, премьер-министр Канады. Темой контакта названа ситуация вокруг Украины. В полночь субботы Байден планирует выступить с заявлением о ситуации.

Вашингтон, Иван Бабурин

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