НАТО повышает свою боеготовность

НАТО повышает боеготовность своего контингента из-за опасений конфликта в зоне российско-украинской границы, – сообщает Интерфакс.

Немецкое информагентство DPA сообщает, что силы группы быстрого реагирования NFR впредь должны быть готовы к передислокации не в течение 30 дней, а за неделю. Для остальных частей НАТО действует так называемое правило Notice-to-Move, которое сокращает срок подготовки с 45 до 30 дней.

Телеканал Die Welt в свою очередь сообщает, что в альянсе опасаются, что Россия может «сфабриковать украинскую операцию в регионе сепаратистов и использовать это как повод для вторжения».

Брюссель, Иван Бабурин

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