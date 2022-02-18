СПЧ при президенте РФ обратился к международным правозащитным организациям

Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась с призывом к международным правозащитным организациям оказать влияние на Киев с целью не допустить агрессии в отношении Донецкой и Луганской народных республик, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале СПЧ разместил сообщение, в котором говорится: «Члены комиссии обращаются к международным правозащитным организациям с призывом немедленно предпринять все возможные усилия и повлиять на одну из сторон гражданского конфликта с целью не допустить агрессии украинских силовиков на территории непризнанных республик».

В сообщении СПЧ отмечается, что в контексте сложившейся ситуацией в ДНР и ЛНР основной задачей правозащитников является защита права жителей Донецких республик на жизнь.

Москва, Иван Бабурин

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