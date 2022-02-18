Байден уверен в намерении Путина напасть на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что он уверен в том, что Владимир Путин принял решение о вторжении на Украину. При этом Байден вновь заявил, что не будет отправлять военных на территорию Украины, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию обращения американского президента в Facebook администрации Белого дома

«Да, я уверен, что Путин намерен вторгнуться. Но пока он этого не сделал, всегда есть дипломатический путь», – сказал в своем обращении Байден и добавил, что не раз говорил в последнее время, что «Россия вторгнется в Украину в ближайшие дни и нападет на Киев».

Также Байден еще раз подтвердил, что Соединенные Штаты не станут направлять военных инструкторов, но будет оказывать поддержку Украине: экономическую, гуманитарную, финансовую, оружием.

«Мы будем продолжать оказывать поддержку. Запад полон решимости наложить серьезные санкции, если Россия будет продолжать. Но еще не поздно решить вопрос за столом переговоров. 24 февраля Блинкен и Лавров договорились о встрече в Европе, если Россия не решит совершить нападение до этого времени», – заявил Джо Байден.

Со своей стороны, главы МИД Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в пятницу, 18 февраля, заявили о недопустимости нарушения минских соглашений и обстрелов жилых районов на Донбассе.

«Вызывают особую обеспокоенность участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Мы осуждаем использование тяжелого вооружения и неизбирательные обстрелы жилых районов, что является очевидным нарушением минских соглашений», – говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции.

Вашингтон, Иван Бабурин

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