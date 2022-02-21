Главы республик Донбасса обратились к Путину с просьбой о признании независимости

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, – сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Россия 24.

Кроме просьбы о признании независимости, главы ЛДНР обратились к президенту России с предложением рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве, а также перспективы взаимодействия в оборонной сфере.

Глава ДНР Пушилин в своем обращении, в частности, сказал: «От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство».

Также глава ДНР отметил, что в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям, однако договоренности не мешают Киеву нарушать установленное перемирие.

Пушилин добавил, что жители Донбасса ощущают себя русскими по духу, и их главная цель – интеграция с Россией.

«Ваши политические решения, такие, как признание документов, выданных жителям наших республик, а также возможность вступления в гражданство Российской Федерации – бесценно для нас, как для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое общество и культурное пространство», – заявил глава ДНР.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем обращении на телеканале «Россия 24» к Президенту России заявил следующее: «Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики».

По словам Пасечника, гуманитарной катастрофы в регионе удалось избежать только благодаря российской помощи.

Москва, Иван Бабурин

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