Талибан* заявил о создании «великой армии» для Афганистана

Представитель министерства обороны Афганистана, возглавляющий комиссию по выявлению злоупотреблений внутри Талибана*, Латифулла Хакими на пресс-конференции в Кабуле в понедельник, 21 февраля, заявил, о намерении создать «великую армию» для Афганистана, в которую войдут офицеры и солдаты, служившие при прежнем режиме, – сообщает агентство AFP.

«Профессионалы, в том числе пилоты и инженеры, обслуживающий, логистический и административный персонал из старого режима нашли свое место в секторе безопасности. Мы сформируем армию в соответствии с потребностями страны и национальными интересами. Это будет великая армия», – заявил на пресс-конференции Латифулла Хакими.

«Во время стремительного захвата власти в августе талибы* захватили в общей сложности около 300 000 единиц легкого оружия, 26 000 единиц тяжелого оружия и 61 000 единиц военной техники», – заявил представитель минобороны Талибана*.

Хакими, также заявил, что им удалось отремонтировать половину вертолетов из 81 брошенных во время эвакуации сил НАТО .

Как сообщает агентство AFP, представитель афганского минобороны на пресс-конференции не уточнил, их каких источников будет финансироваться создание «великой армии» при условии того, что казна страны почти пуста после внезапного прекращения международной помощи в августе 2021 года, что составляло почти 80% афганского бюджета, а также в условиях замораживания Соединенными Штатами 9,5 млрд. долларов в активах Центрального банка Афганистана.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

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