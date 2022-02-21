Медведев: Большинство россиян поддержали бы признание ЛДНР

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на внеочередном заседании Совета безопасности заявил, что подавляющее большинство граждан России поддержали бы признание республик Донбасса, – сообщают СМИ.

Зампред российского Совбеза в частности, сказал: «Мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующее настроение еще выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живем в одном доме, все это связано с большими процессами и с военной компонентой, но, насколько я знаю, подавляющее большинство нашей страны такой шаг (признание независимости ЛДНР- ред.) поддержали бы».

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР, а Секретарь Совбеза Патрушев также заявил о поддержке рекомендации Госдумы о признании Донецких республик.

«Народ Донбасса натерпелся, мучить его нельзя, надо поддержать рекомендацию гд о признании ЛНР и ДНР», – заявил Патрушев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин со своей стороны сообщил, что власти давно ведут подготовку к реакции на признание ДНР и ЛНР.

«Власти России давно ведут подготовку к возможной реакции на признание ЛНР и ДНР, эти риски хорошо проработаны», – заявил Мишустин.

Москва, Иван Бабурин

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