Китай вводит контрмеры против американских военно-промышленных компаний

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на очередной конференции в понедельник, 21 февраля заявил, что китайское правительство приняло решение о введении контрмер в отношении американских военно-промышленных компаний – Raytheon Company и Lockheed Martin, которые на протяжении долгого времени продают оружие Тайваню Китая, – сообщает Синьхуа.

«Продажа оружия США Тайваню серьезно нарушила принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, в особенности Коммюнике от 17 августа. Серьезно подорвала суверенитет и интересы в сфере безопасности Китая, серьезно нанесла ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в районе Тайваньского пролива», – заявил представитель китайского МИДа.

Китайский дипломат добавил, что решение о введении контрмер против американских компаний было принято китайским правительством в соответствии с соответствующими положениями Закона КНР о противодействии иностранным санкциям в целях защиты суверенитета и интересов в области безопасности Китая.

Пекин, Иван Бабурин

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