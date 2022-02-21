Совфед может одобрить ввод вооружений в Донбасс

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в случае принятия президентом России решения о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также их вооруженной поддержке, Совет Федерации должен будет собраться, чтобы разрешить главе государства ввести в республики вооружения, – сообщает ТАСС.

По словам депутата, со стороны парламента потребуется ратификация некоторых международно-правовых документов о признании.

«В случае принятия решения об оказании ДНР и ЛНР военной помощи Совет Федерации, скорее всего, соберется, чтобы разрешить президенту вводить туда вооружения, постольку поскольку это независимые государства, хоть и не признанные другими, кроме РФ, – заявил Калашников.

Москва, Иван Бабурин

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