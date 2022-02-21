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Понедельник, 21 февраля 2022, 20:58 мск

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После обсуждения в Совбезе РФ признания ЛДНР Киев запросил консультации в Совбезе ООН

Кулеба. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Совет безопасности ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности в рамках Будапештского меморандума. Такой запрос Киева был направлен в ООН после заявления Владимира Путина о том, что вопрос и признании Донецких республик решится уже сегодня – 21 февраля.

Кулеба в своем аккаунте в Twitter написал следующее: «Я официально обратился к государствам – членам СБ ООН с просьбой немедленно провести консультации в соответствии со ст. 6 Будапештского меморандума для обсуждения неотложных действий, направленных на деэскалацию, а также практических шагов по обеспечению безопасности Украины».

Глава украинского МИДа отметил, что соответствующее поручение ему дал президент Украины Владимир Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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