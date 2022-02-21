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Понедельник, 21 февраля 2022, 20:58 мск

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Эстония и Литва призвали ввести санкции против России

Фото: ec.europa.eu

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в понедельник, 21 февраля, заявил, что Украина уже подверглась нападению, поэтому Европейский союз должен начать обсуждать санкции против Москвы, – сообщает Delfi.

Глава литовского МИДа сказал, что Европе не следует ждать вторжения российских войск, а возможные ответные меры можно предусмотреть уже сейчас.

«На Украину уже напали, поэтому говорить о санкциях нужно уже сейчас, не дожидаясь военного нападения», – заявил Ландсбергис.

В свою очередь, МИД Эстонии также призвал Евросоюз к введению санкций против России в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В сообщении МИД Эстонии в Twitter говорится: «Если Россия примет решение признать так называемые Донецкую и Луганскую народную республики, это будет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен ввести строгие санкции немедленно».

Со своей стороны, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что страны ЕС еще не договорились о том, какие санкции будут введены против России в случае признания Донецкой и Луганской народных республик.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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