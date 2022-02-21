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Понедельник, 21 февраля 2022, 21:30 мск

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Зеленский срочно созвал СНБО

Фото: antikor.com.ua

Срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) назначил президент Украины Владимир Зеленский понедельник, 21 февраля на 21.00 мск., – сообщает издание Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Сообщается также, что Зеленский заявил, что в связи с заявлениями о признании республик ЛДНР, прозвучавшими на заседании Совбеза России, он провел срочные консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Следует отметить, что в понедельник вечером, 21 февраля, ожидается телеобращение к гражданам страны президента России Владимира Путина. В эфире телеканала Россия-24 стоит «плашка» с объявлением: «В ближайшее время обращение Владимира Путина».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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