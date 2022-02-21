Путин переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германия Олафом Шольцем

телефонные разговоры с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем провел Владимир Путин, – сообщает сайт Kremlin.ru.

Сообщается, что Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.

«Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», – говорится в сообщении на сайте Kremlin.ru .

Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов.

Кроме того, СМИ сообщают, что глава евродипломатии Боррель призвал Россию не признавать независимость ДНР и ЛНР, а канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада и ее союзники решительно ответят на любые попытки России «нарушить территориальную целостность» Украины, в том числе через признание независимости ее регионов.

Со своей стороны, ООН выпустила заявление, в котором призывает к немедленному прекращению огня на востоке Украины и «максимальной сдержанности».

Москва, Иван Бабурин

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