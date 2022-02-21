Запад ожидаемо негативно отреагировал на признание Россией ЛДНР

Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением международного права и территориальной целостности Украины, – сообщают СМИ.

В ЕС назвали признание Россией ДНР и ЛНР нарушением международного права, обещали реагировать твердо, а глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз ответит на признание Россией Донецких республик санкциями.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что признание Россией Донецка и Луганска демонстрирует вопиющее пренебрежение обязательствами России по минским соглашениям

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывал срочно собрать саммит ЕС и ввести против России санкции за признание ЛНР и ДНР.

Глава МИД Дании Йеппе Себастьян Кофод назвал враждебным решение России признать ДНР и ЛНР, призвал РФ «прекратить нарушение международного права».

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что инициирует резолюцию в парламенте республики о том, что изменение статуса Донбасса не будет признано никогда, а Латвия в свою очередь призвала ЕС немедленно ввести санкции против России.

Брюссель, Иван Бабурин

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