Президент России обратился к согражданам в связи с ситуацией на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин перед подписанием указов о признании и договоров о дружбе и взаимной помощи между России и республиками ЛДНР обратился к россиянам в эфире телеканала Россия 24.
В ходе своего телеобращения Путин заявил: «Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. Сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении».
Он отметил, что обращается к гражданам России и соотечественникам на Украине.
«Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления – события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России», – сказал президент.
В ходе обращения к соотечественникам Путин также заявил: «Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер, и сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении».
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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