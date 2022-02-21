Путин Украинским властям: Мы найдем и покараем виновных в Одесской трагедии

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, в ходе своего выступления обратился и к украинским властям в эфире телеканал Россия 24.
Путин напомнил властям Украины о том, что виновные в преступлении против жителей Одессы 2 мая так и не понесли никакого наказания.
«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии Одессы, преступники не понесли наказания, но мы знаем их поименно. Мы сделаем все, чтобы их найти и покарать», – заявил президент России.
Кроме того Владимир Путин напомнил, что благодаря Ленину и большевикам на карте появилась современная Украина.
«Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация», – заявил Путин.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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