Путин Украинским властям: Мы найдем и покараем виновных в Одесской трагедии

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, в ходе своего выступления обратился и к украинским властям в эфире телеканал Россия 24.

Путин напомнил властям Украины о том, что виновные в преступлении против жителей Одессы 2 мая так и не понесли никакого наказания.

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии Одессы, преступники не понесли наказания, но мы знаем их поименно. Мы сделаем все, чтобы их найти и покарать», – заявил президент России.

Кроме того Владимир Путин напомнил, что благодаря Ленину и большевикам на карте появилась современная Украина.

«Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация», – заявил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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