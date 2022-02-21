Донецк ликует по поводу признания Россией ДНР

В Донецке с большим воодушевлением восприняли новость о том, что президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации принял решение признать независимость ЛНР и ДНР, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание сообщает, что различные Телеграм-каналы публикуют видео ликования на улицах столицы ДНР. На кадрах видно, как жители Донецка размахивают российскими триколорами и запускают фейерверки, а на улице при этом звучит государственный гимн России. Еще на одном видео люди аплодируют, заслышав новости из Москвы, после чего принимаются скандировать: «Россия! Россия!».

Донецк, Иван Бабурин

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