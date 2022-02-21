НАТО осудила признание ДНР и ЛНР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение президента Владимира Путина признать ДНР и ЛНР и заявил, что это подрывает усилия по урегулированию конфликта на юго-востоке страны, -сообщают СМИ.

Сообщается, что генсек НАТО заявил, что решение о признании республик подрывает территориальную целостность Украины и нарушает усилия по решению кризиса на юго-востоке. Столтенберг подчеркнул, что НАТО считает ДНР и ЛНР частями Украины. Заявление генсека альянса размещено на сайте НАТО.



«Я осуждаю решение России о признании самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские соглашения, стороной которых является Россия», – говорится в заявлении Столтенберга.



Глава НАТО также заявил, что Москва «продолжает разжигать конфликт на востоке Украины» и «пытается создать предлог для вторжения».



«НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Союзники самым решительным образом призывают Россию избрать путь дипломатии и немедленно отказаться от масштабного наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее, а также вывести свои войска с Украины в соответствии с ее международными обязательствами», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.



Отметим, что в телеобращении вечером в понедельник, 21 февраля, к соотечественникам Владимир Путин заявил следующее: «США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению Украины как театра потенциальных военных действий. Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти из штабов НАТО». Также российский президент назвал вступление Украины в НАТО «прямой угроза безопасности России».

Брюссель, Иван Бабурин

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