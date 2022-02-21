Белый дом введет запрет на инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник, 21 февраля, сообщила, что президент США Джо Байден на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской республик подпишет указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования ДНР и ЛНР, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится: «Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден скоро издаст Исполнительный указ, который запретит новые инвестиции, торговлю и финансирование лицами из США в так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины».

Псаки обратила внимание, что эти санкции не входят в пакет мер, которые США подготовили на случай «вторжения» России на Украину.

«Эти меры не связаны и станут дополнением к быстрым и жестким экономическим мерам, которые готовятся в координации с союзниками и партнерами на случай, если Россия «вторгнется» на Украину», – заявила Джен Псаки.

Вашингтон, Иван Бабурин

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