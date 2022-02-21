В ООН посчитали нарушением Устава признание независимости ДНР и ЛНР

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что решение России признать независимость ДНР и ЛНР является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствует принципам устава ООН, – сообщает РИА Новости.

В комментарии Дюжаррика, в частности, говорится: «Генеральный секретарь считает решение Российской Федерации нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не соответствующим принципам Устава Организации Объединенных Наций».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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