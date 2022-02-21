Вашингтон, Берлин и Париж пообещали ответить на признание ЛДНР и ДНР

Пресс-служба правительства ФРГ по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что лидеры США, ФРГ и Франции пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа, – сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится: «Все трое собеседников согласились, что этот односторонний шаг России является явным нарушением минских соглашений. Германия, Франция и США резко осудили решение президента России. Этот шаг не останется без ответа».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что реакция Запада на признание Донецкой и Луганской народных республик была предсказуема.

«А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать», – сказала Захарова.

Берлин, Иван Бабурин

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