Совет Федерации рассмотрит обращение президента России об использовании Вооруженных сил за пределами страны

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что в Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании Вооруженных сил за пределами страны, – сообщает РИА Новости.

«Комитеты рассмотрели обращение президента об использовании Вооруженных сил за пределами страны, этот вопрос Совфед сейчас рассмотрит в открытом режиме» – сказала Матвиенко.

В свою очередь сенатор Андрей Клишас заявил, что договоры с ДНР и ЛНР создают правовую основу для пребывания там Вооруженных сил РФ, комитеты рекомендуют дать согласие на их использование за рубежом.

По информации минобороны России, на границах ДНР и ЛНР Украина создала 60 тысячную группировку. Ситуация в Донбассе обостряется, мы должны взять жителей под защиту Россия будет принимать все доступные меры для устранения угрозы миру в Донбассе.

Москва, Иван Бабурин

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