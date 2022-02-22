Путин подписал законы о ратификации договоров с ЛДНР

Президент России Владимир Путин во вторник, 22 февраля подписал федеральные законы о ратификации договоров с Лонецкой и Луганской народными республиками, – сообщает сайт Kremlin.ru.

В документе говорится: «Ратифицировать Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования».

Также сообщается, что «Договор подтверждает курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с Луганской (Донецкой, – ред.) Народной Республикой».

«В Договоре содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по широкому спектру направлений в политической, экономической, социальной, военной, гуманитарной сферах», – говорится в подписанном Владимиром Путиным документе.

Москва, Иван Бабурин

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