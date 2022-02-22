Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны

Совет Федерации во вторник, 22 февраля, дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Голосование по вопросу состоялось на вечерней части заседания верхней палаты парламента России в связи с поступлением в Совфед обращения президента РФ с просьбой дать согласие президенту РФ на использование ВС России за пределами страны. Решение было принято единогласно.

Сообщается, что замминистра обороны РФ Николай Панков заявил на заседании Совета Федерации, что это связано с тем, что ситуация в Донбассе обостряется и Россия должна взять жителей под свою защиту.

Москва, Иван Бабурин

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